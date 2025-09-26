Enzo Baldini al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato prima di Pisa-Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Baldini: “Pioli ha cambiato troppi moduli. Kean gioca meglio da solo”
news viola
Baldini: “Pioli ha cambiato troppi moduli. Kean gioca meglio da solo”
Stefano Pioli cerca la sua identità per la Fiorentina, contro il Pisa serve un'altra viola
"Con il Pisa ricordo grande derby nell'era Anconetani. Chiaramente è un derby molto sentito a Pisa, ma per la Fiorentina questa è una gara che deve essere interpretata come se si affrontasse la Juve. Sono convinto che la Fiorentina resti una buona squadra, ma non vorrei che il girone di andata sia negativo. Pioli per ora ha cambiato sempre modulo, e questo è un problema suo. Non dibbiamo mettere troppe punte, se non gli arrivano i palloni, poi Kean preferisce giocare da solo. Il Pisa preferivo affrontarlo in un altro momento."
© RIPRODUZIONE RISERVATA