Baldini: “Pioli ha cambiato troppi moduli. Kean gioca meglio da solo”

"Con il Pisa ricordo grande derby nell'era Anconetani. Chiaramente è un derby molto sentito a Pisa, ma per la Fiorentina questa è una gara che deve essere interpretata come se si affrontasse la Juve. Sono convinto che la Fiorentina resti una buona squadra, ma non vorrei che il girone di andata sia negativo. Pioli per ora ha cambiato sempre modulo, e questo è un problema suo. Non dibbiamo mettere troppe punte, se non gli arrivano i palloni, poi Kean preferisce giocare da solo. Il Pisa preferivo affrontarlo in un altro momento."