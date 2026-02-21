Mario Faccenda, ex difensore di Fiorentina e Pisa, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il derby toscano di lunedì. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Il doppio ex Faccenda: “Pisa e Fiorentina, il pareggio non serve a nessuno”
news viola
Il doppio ex Faccenda: “Pisa e Fiorentina, il pareggio non serve a nessuno”
Le parole del doppio ex di Fiorentina e Pisa sul derby di lunedì prossimo
Il Pisa è partito bene, sia come gioco che come risultati, però alla fine hanno vinto solo una partita. La Fiorentina adesso nell'ultimo mese e mezzo si sono ripresi, i nuovi arrivi hanno portato qualcosa di diverso. Vanoli cambiando modulo ha fatto la cosa giusta, e il risultati si stanno vedendo. Un pareggio non serve a nessuno, entrambe le squadre punteranno alla vittoria. La vittoria di Como è stata meritata, non hanno rubato nulla. Giocano bene anche senza Kean. Molta sfortuna negli ultimi anni, la scomparsa di Joe e del presidente...Non è facile per i calciatori reagire, però adesso lo stanno facendo bene. La Conference? Prima del mercato non c'era la testa neanche lì, poi dopo il mercato le cose sono cambiate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA