Enzo Baldini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Baldini: “Paratici a Firenze cambia le cose. Ecco chi mi ha stupito dei nuovi”
news viola
Baldini: “Paratici a Firenze cambia le cose. Ecco chi mi ha stupito dei nuovi”
L'opinione del noto giornalista sulla Fiorentina
La situazione è cambiata rispetto a due mesi fa, la Fiorentina ha più qualità in campo e ha capito che deve essere più cattiva. Grande merito di Vanoli ma anche l'arrivo di Paratici ha cambiato le cose. Averlo a Firenze è un valore aggiunto per tutti. Solomon? È davvero bravo, ha cambiato l'attacco della Fiorentina. È uno di quelli che mi ha stupito dagli arrivi di gennaio. Vanoli ha recuperato Parisi, cambiando anche il suo ruolo, Fagioli nel mezzo è tanta roba. Sono sempre stato un estimatore di Vanoli, a Firenze ha trovato una situazione incredibile...
© RIPRODUZIONE RISERVATA