Fabrizio Lucchesi, ex dirigente di Pisa e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida di lunedì. Ecco le sue parole:
Lucchesi: “Vanoli merita solo applausi. Pisa-Fiorentina, che rivalità!”
È bellissimo questo derby, soprattutto per il Pisa, piazza importante che si merita questa soddisfazione. Bello anche per la Fiorentina, una rivalità storica tra le città e anche sportiva. Una partita bella da vedere anche da non tifosi di una delle due. I viola non erano pronti a fare questo tipo di campionato, sia per giocatori che per blasone. La vittoria di Como ha dato una grande iniezione di autostima. Hiljiemark mi è sconosciuto a livello di allenatore. È una scelta coraggiosa, non è molto standard. Vanoli? La stagione viola è una stagione imprevedibile, si son persi in un bicchiere d'acqua. Vanoli merita un plauso per ciò che sta facendo, ha accettato a mezza bocca. Paratici? Carismatico ed autorevole, aiuterà molto l'azienda e la squadra
