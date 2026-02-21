Amoruso: “Vittoria di Como un’impresa. Pisa? Vincere in qualsiasi modo”

La vittoria di Como è stata un’impresa, vedendo poi i lombardi con il Milan e oggi con la Juventus. La Fiorentina è riuscita senza mai soffrire, con un’autorete di Parisi. Con il Pisa ci si può permettere solo la vittoria, come arriva arriva. I viola hanno le caratteristiche per creare gol anche dal niente, molto grazie anche ai nuovi esterni offensivi. Con una Fiorentina così diretta Palladino l’anno scorso ci ha fatto 65 punti, infatti nelle poche vittorie fatte la Fiorentina aveva meno possesso palla dell’avversario. Benissimo che il Pisa venga a giocarsela a Firenze, può essere solo un vantaggio. Loro correranno diversi rischi, e lì dovremmo essere bravi a punirli.