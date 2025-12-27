Guetta: “Vanoli inadeguato. Mandragora e Kean male, ma quanto senso ha cederli?”

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Parma, David Guetta ha espresso un’analisi molto critica del momento viola, utilizzando parole forti e senza giri di campo.

“La Fiorentina avrebbe meritato di pareggiare. Ha fatto 20-25 minuti di buon livello, ma il problema è che avrebbe meritato al massimo il pareggio”, ha spiegato Guetta, sottolineando come la prestazione non sia stata sufficiente rispetto al valore della rosa.