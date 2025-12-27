Così Enzo Bucchioni a Radio Bruno, nel prepartita di Parma-Fiorentina:
Bucchioni: "Quella di Parma è la gara decisiva, mi aspetto tanto da Gudmundsson"
Il giornalista condivide le scelte di formazione di Vanoli
Sono d'accordo con le scelte di Vanoli, la Fiorentina aveva dato buoni segnali contro l'Udinese, nei movimento e nell'occupazione degli spazi, giusto quindi confermare la squadra di una settimana fa. I viola devono continuare in quel modo, mi aspetto anche un approccio migliore e dei passi in avanti ulteriori. Dal punto di vista dell'organico i gigliati sono più forti e serve assolutamente continuità. Non possono ricominciare i problemi, in attesa dell'arrivo di un grande uomo di calcio e nello spogliatoio questo è stato capito bene. Mi aspetto un'altra grande prestazione di Gudmundsson, lo abbiamo aspettato un anno e mezzo e deve fare la differenza. Stesso discorso per Fagioli, che deve diventare il vero motore della squadra, soprattutto dal punto di vista della personalità. Da Kean mi aspetto, invece, che veda la porta sempre e comunque, dal punto di vista dell'impegno e delle energie spese c'è sempre stato. Contro il Parma è la partita decisiva per capire se la Fiorentina è davvero pronta a guarire oppure no.
