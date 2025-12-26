Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Parma-Fiorentina, ore 12:30: dove vederla in tv ed in streaming

news viola

Parma-Fiorentina, ore 12:30: dove vederla in tv ed in streaming

dove vederla
La Fiorentina sfida il Parma, in un match delicatissimo. Ecco dove vederla
Redazione VN

Dopo la prima, attesissima, vittoria stagionale, la Fiorentina cerca la continuità. Gli uomini di Vanoli sono attesi da una sfida salvezza delicatissima, quella del Tardini contro il Parma. Ecco dove vederla:

Dove seguirla in Tv e radio

Sabato 27 dicembre, ore:12:30Stadio Ennio Tardini
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca Gabriele Giustiniani
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

Leggi anche
Fiorentina, il programma di oggi
Il solito De Laurentiis: “Si gioca troppo, i vertici del calcio sono inadeguati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA