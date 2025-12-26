Parma-Fiorentina, ore 12:30: dove vederla in tv ed in streaming

Dopo la prima, attesissima, vittoria stagionale, la Fiorentina cerca la continuità. Gli uomini di Vanoli sono attesi da una sfida salvezza delicatissima, quella del Tardini contro il Parma. Ecco dove vederla:
La Fiorentina sfida il Parma, in un match delicatissimo. Ecco dove vederla
Dove seguirla in Tv e radio
|Sabato 27 dicembre, ore:12:30
|Stadio Ennio Tardini
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Gabriele Giustiniani
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
