Alessio De Giuseppe, bordocampista di Dazn, ha raccontato il finale di Parma-Fiorentina dalla prospettiva dei tifosi viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Dazn: contestazione dal 70′, poi squadra respinta. Il racconto del finale
news viola
Dazn: contestazione dal 70′, poi squadra respinta. Il racconto del finale
La cronaca del bordocampista al termine della gara del Tardini
I 3500 tifosi della Fiorentina hanno sostenuto fino al 70', poi sono partiti cori di contestazione civile. Gli ultras on hanno voluto la squadra sotto la curva, facendo capire a chiari gesti che non era il caso. Le scene ci parlano di un Comuzzo triste, di De Gea intento a consolare Fagioli. La Fiorentina è ancora in silenzio stampa, Dzeko il primo a lasciare lo spogliatoio e raggiungere il pullman parcheggiato fuori dal Tardini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA