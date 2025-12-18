Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Guetta duro: “Perchè Vanoli dovrebbe rimanere? Ora basta, è una vergogna”

news viola

Guetta duro: “Perchè Vanoli dovrebbe rimanere? Ora basta, è una vergogna”

Guetta Fiorentina
David Guetta analizza il durissimo momento in casa Fiorentina. I viola perdono anche a Losanna, e Vanoli rischia
Redazione VN

Le dure parole di David Guetta, nel post gara di Losanna, al pentasport di Radio Bruno:

"Uno scempio la gara di questa sera, vergognosa la Fiorentina, tutti i giocatori. Non si può andare in giro per l'Europa a fare queste figure. Mi dovete spiegare perchè Dzeko è capitano della Fiorentina? Cosa ha fatto per meritarselo, oltre al megafono. Vanoli rimane ancora, come è possibile? Nessuno paga pegno per le decisioni. Bisogna cercare di salvarsi, e poi ripartire da 0. Commisso se non riesce, che venda. Ferrari non è in grado di ricoprire quel ruolo. Almeno Pioli aveva vinto 4 partite in Conference, meglio di Vanoli. Il rinnovo, a quelle cifre di Kean, per ora è una scommessa persa. La squadra non gioca con la testa, e nemmeno col cuore. L'unico che ha provato a conquistare due palloni è Gudmundsson. Oggi dovevi dimostrare qualcosa, eri già qualificato ai play-off, ed invece il primo tiro lo hai fatto a metà secondo tempo."

Leggi anche
Kouamè: “La testa va al campionato. Vedere la Fiorentina ultima fa male”
Goretti: “Luglio-agosto i mesi della presunzione. Abbiamo parlato con la squadra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA