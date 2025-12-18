Guetta duro: “Perchè Vanoli dovrebbe rimanere? Ora basta, è una vergogna”

"Uno scempio la gara di questa sera, vergognosa la Fiorentina, tutti i giocatori. Non si può andare in giro per l'Europa a fare queste figure. Mi dovete spiegare perchè Dzeko è capitano della Fiorentina? Cosa ha fatto per meritarselo, oltre al megafono. Vanoli rimane ancora, come è possibile? Nessuno paga pegno per le decisioni. Bisogna cercare di salvarsi, e poi ripartire da 0. Commisso se non riesce, che venda. Ferrari non è in grado di ricoprire quel ruolo. Almeno Pioli aveva vinto 4 partite in Conference, meglio di Vanoli. Il rinnovo, a quelle cifre di Kean, per ora è una scommessa persa. La squadra non gioca con la testa, e nemmeno col cuore. L'unico che ha provato a conquistare due palloni è Gudmundsson. Oggi dovevi dimostrare qualcosa, eri già qualificato ai play-off, ed invece il primo tiro lo hai fatto a metà secondo tempo."