L'ex calciatore, allenatore e dirigente viola Vincenzo Guerini ha parlato a Lady Radio:
Guerini: “Molto preoccupato per la Fiorentina, ora tutti devono fare quadrato”
"L'unica speranza che abbiamo è bando alle polemiche e ingoiare rospi finché la matematica non ti condanna"
Quanto sono preoccupato da 1 a 10? Sono molto preoccupato, almeno 9,5. Ho vissuto tanti anni da allenatore quasi sempre allenando squadre per non retrocedere, dunque posso parlare con cognizione di causa anche se il calcio è sicuramente cambiato rispetto a quando allenavo io. Firenze è una piazza che conosco bene, ci sarebbe bisogno di una cosa quasi impossibile da realizzare, cioè bisognerebbe che piazza e stampa facessero quadrato, tutti si tappassero orecchie e naso, perché l'unica speranza che abbiamo è bando alle polemiche e ingoiare rospi finché la matematica non ti condanna.
