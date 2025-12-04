Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Guerini: “Molto preoccupato per la Fiorentina, ora tutti devono fare quadrato”

news viola

Guerini: “Molto preoccupato per la Fiorentina, ora tutti devono fare quadrato”

Guerini: “Molto preoccupato per la Fiorentina, ora tutti devono fare quadrato” - immagine 1
"L'unica speranza che abbiamo è bando alle polemiche e ingoiare rospi finché la matematica non ti condanna"
Redazione VN

L'ex calciatore, allenatore e dirigente viola Vincenzo Guerini ha parlato a Lady Radio:

Quanto sono preoccupato da 1 a 10? Sono molto preoccupato, almeno 9,5. Ho vissuto tanti anni da allenatore quasi sempre allenando squadre per non retrocedere, dunque posso parlare con cognizione di causa anche se il calcio è sicuramente cambiato rispetto a quando allenavo io. Firenze è una piazza che conosco bene, ci sarebbe bisogno di una cosa quasi impossibile da realizzare, cioè bisognerebbe che piazza e stampa facessero quadrato, tutti si tappassero orecchie e naso, perché l'unica speranza che abbiamo è bando alle polemiche e ingoiare rospi finché la matematica non ti condanna.

Leggi anche
Zazzaroni: “Fiorentina, stagione talmente negativa che è inspiegabile”
Lucchesi: “Chi non regge la pressione di Firenze non merita la maglia viola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA