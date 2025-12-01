Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Gautieri: “Il pubblico non aiuta la Fiorentina. La squadra rischia di sprofondare”

news viola

Gautieri: “Il pubblico non aiuta la Fiorentina. La squadra rischia di sprofondare”

Gautieri: “Il pubblico non aiuta la Fiorentina. La squadra rischia di sprofondare” - immagine 1
L'opinione dell'ex giocatore
Redazione VN

Carmine Gautieri, ex giocatore di Serie A, ha detto la sua sulla Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco il suo pensiero:

La squadra è stata costruita. Si pensava che con il cambio di allenatore le cose potessero migliorare, ma così non è successo. Inoltre, senza il sostegno del pubblico e senza la forza di carattere necessaria, si rischia di sprofondare. La Fiorentina però ha ancora la possibilità di uscire da questo momento difficile

Ha parlato a TMW Radio.

 

Leggi anche
Pruzzo contro Vanoli: “Deve essere lui a dare qualcosa in più! Non è cambiato nulla”
Cecchi: “Tutta Italia sta godendo per la Fiorentina, ecco come rispondere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA