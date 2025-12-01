Carmine Gautieri, ex giocatore di Serie A, ha detto la sua sulla Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco il suo pensiero:
Gautieri: “Il pubblico non aiuta la Fiorentina. La squadra rischia di sprofondare”
L'opinione dell'ex giocatore
La squadra è stata costruita. Si pensava che con il cambio di allenatore le cose potessero migliorare, ma così non è successo. Inoltre, senza il sostegno del pubblico e senza la forza di carattere necessaria, si rischia di sprofondare. La Fiorentina però ha ancora la possibilità di uscire da questo momento difficile
Ha parlato a TMW Radio.
