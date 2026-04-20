Grosso: “La Fiorentina? Voci che fanno piacere, ma penso solo al mio presente”

Fabio Grosso sta stupendo a Sassuolo. La Fiorentina potrebbe davvero pensare a lui per l'anno prossimo?

Giovanni Zecchi Redattore 20 aprile - 16:53

Fabio Grosso sta facendo bene al Sassuolo, ed il suo nome sembra essere entrato in orbita Fiorentina. Il tecnico ha parlato da Coverciano, premiato all'evento "Inside the Sport". Ecco le sue parole:

"I miei ragazzi sono andati oltre le mie aspettative, per noi questa è stata un'annata molto bella. L'obiettivo è continuare a far bene in un campionato difficile. Le voci? Quando le cose vanno bene i meriti sono di tutti. Sono stato molto contento di aver accettato questa sfida, la proprietà è seria, ed insieme abbiamo fatto due grandi cavalcate. Godiamoci questo presente"

Sulla Fiorentina — "Squadre come la Fiorentina hanno una storia importante, fanno piacere queste voci. Ma con grande sincerità, ma sono focalizzato sul presente, il presente è quello che ci fa raggiungere gli obiettivi futuri. Questi ragazzi mi hanno fatto emozionare. Rimaniano con i piedi ben saldi al terreno"