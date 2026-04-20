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Ag. Parisi e Ranieri: “Finalmente Fabiano ha la fiducia. Luca merita un applauso”

Ag. Parisi e Ranieri: “Finalmente Fabiano ha la fiducia. Luca merita un applauso” - immagine 1
Fabiano Parisi è cresciuto anche grazie agli input di Paolo Vanoli. Il tecnico viola ha creduto in lui
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Direttamente da Coverciano, per l'evento "Inside The Sport", ha parlato Mario Giuffredi, agente di mercato. Le parole del procuratore di Parisi e Ranieri:

"Parisi è una rivelazione per voi, io ho sempre saputo quanto fosse forte. Purtroppo i giovatori per farli rendere, bisogna dargi fiducia, loro lo sentono. Parisi finalmente ha avuto sulla sua strada alla Fiorentina un allenatore come Vanoli, che gli ha dato fiducia, aiutandolo mentalmente. Ranieri? Un'annata dura, come per tutti i giocatori della Fiorentina. Ranieri è un ragazzo di poche parole, ma di tanta sostanza. Negli ultimi 3 anni di Fiorentina difficilmente troverete un giocatore dal rendimento così costante. Chi allena Ranieri lo trova sempre lì, sempre sul pezzo, non ti molla. A Luca va fatto un applauso, dopo il momento di difficoltà"

Su Parisi: "Ora è sempre più consapevole dei propri mezzi, e può crescere ancora tanto. Vanoli? Non sono il ds della Fiorentina, quindi non posso sapere determinate cose."

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