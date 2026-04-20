Ag. Parisi e Ranieri: “Finalmente Fabiano ha la fiducia. Luca merita un applauso”

"Parisi è una rivelazione per voi, io ho sempre saputo quanto fosse forte. Purtroppo i giovatori per farli rendere, bisogna dargi fiducia, loro lo sentono. Parisi finalmente ha avuto sulla sua strada alla Fiorentina un allenatore come Vanoli, che gli ha dato fiducia, aiutandolo mentalmente. Ranieri? Un'annata dura, come per tutti i giocatori della Fiorentina. Ranieri è un ragazzo di poche parole, ma di tanta sostanza. Negli ultimi 3 anni di Fiorentina difficilmente troverete un giocatore dal rendimento così costante. Chi allena Ranieri lo trova sempre lì, sempre sul pezzo, non ti molla. A Luca va fatto un applauso, dopo il momento di difficoltà"