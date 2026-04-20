L'ex calciatore e allenatore viola, Luciano Chiarugi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Chiarugi: “Solomon sì, Harrison no. Kean? Serve chiarezza sulla situazione”
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Chiarugi: “Solomon sì, Harrison no. Kean? Serve chiarezza sulla situazione”
Le parole dell'ex calciatore e allenatore della Fiorentina, Luciano Chiarugi, sul momento della squadra viola e il prossimo allenatore
Se dovessi perdere, le cose potrebbero complicarsi ulteriormente. La cosa che più conta è non perdere questa partita. Vediamo se riusciamo a non soffrire come abbiamo sempre fatto quest'anno.
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Sul futuro di Harrison e Solomon—
Harrison ha fatto vedere di avere una buona tecnica, ma non si è espresso come tutti volevamo. Solomon è venuto, poi si è infortunato. Oggi tornerà titolare immagino, con Gudmundsson. Lui, nonostante non abbia giocato molto, ha fatto capire che è un grande calciatore. Noi dobbiamo solo pensare alla partita di stasera e poi quello che sarà.
Su Kean—
Che ha Kean? Io non vorrei che pensi già a certe sirene di mercato che sono iniziate a circolare. Per chiunque è difficile capire la sua situazione legata all'infortunio. Però, in Nazionale ci è andato e ha fatto bene. Sono i medici a dover dire cosa ha questo ragazzo. Non devono essere lui e l'allenatore a dire che non giocherà. Serve chiarezza.
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