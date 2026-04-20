Il giornalista Stefano Cecchi, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina a poche ore dalla gara contro il Lecce. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Ho una paura per Lecce. Futuro? Paratici deve metterci la faccia”
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Cecchi: “Ho una paura per Lecce. Futuro? Paratici deve metterci la faccia”
Le parole del giornalista, Stefano Cecchi, sulla situazione in casa Fiorentina verso la gara contro il Lecce
Ho paura per stasera, perché se va a Lecce con l'idea che è già salva sarà un grande rischio. La Fiorentina è una squadra che gioca meglio nelle difficoltà. Deve esserci l'aria di Cremona. Vorrei vedere quella fame che ci ha concesso di fare una piccola impresa.
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Sul lavoro di Vanoli e il futuro—
Questo allenatore, tanto criticato, ha fatto un grande lavoro. Non vogliamo farglielo un piccolo applauso? Poi per il futuro deciderà Paratici. Lui ha il diritto/dovere di metterci la faccia, al di là dell'umore della piazza. Sarri è un nome che sicuramente mi scalderebbe il cuore, ma non è che mi inchiodo a questo nome. Anche Grosso non mi dispiace, che ha fatto bene a Sassuolo. Ma non so se è meglio di Vanoli. De Zerbi a me piacerebbe moltissimo, ma questa fama che ha nasce dal campo o da Adani?
Su Kean—
Io vorrei capire cosa pensa Kean. Se ha voglia di restare, a braccia aperte lo tengo, ma se nella sua testa c'è la musica e non la Fiorentina, allora medaglina e via. Io vorrei gente che sente il peso di questa maglia. Lui è un giocatore particolare, che non farà mai gruppo. E' un perfetto isolato. Fossi un dirigente, mi metterei quattrocchi con lui e ne parlerei, per capire le sue intenzioni.
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