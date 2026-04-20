L'ex viola Roberto Ripa, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato del futuro sulla panchina della Fiorentina e il finale di stagione che attende la squadra allenata da Vanoli. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ripa: “Anno di transizione senza senso. Paratici con le idee già chiare”
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Ripa: “Anno di transizione senza senso. Paratici con le idee già chiare”
Le parole dell'ex viola, Roberto Ripa, sul futuro della Fiorentina, tra allenatore e giocatori. Poi l'analisi sul finale di stagione
Anno di transizione? Non ha senso dopo una stagione del genere. Vanoli o non Vanoli, servirà ripartire con un progetto serio e un confronto importante tra il direttore sportivo e chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Paratici ha già le idee chiare.
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Sul finale di stagione—
Salvezza alla portata, ma a Lecce puoi chiudere definitivamente il discorso. Poi, vorrei vedere i giovani in campo, per capire su chi può contare la Fiorentina per il futuro. Lo stesso vale per Kean. Quest'anno c'è stato veramente poco, al di là di qualche gol anche importante.
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