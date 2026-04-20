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Leonardi sicura: “Piccoli? Lui dice di no, ma i soldi spesi li ha accusati”

Leonardi sicura: “Piccoli? Lui dice di no, ma i soldi spesi li ha accusati” - immagine 1
Le parole della giornalista, Vanessa Leonardi, sulla situazione in casa Fiorentina in vista del Lecce e la stagione di Roberto Piccoli
Matteo Bardelli Redattore 

La giornalista di Sky, Vanessa Leonardi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina in vista del Lecce. Le sue parole:

La Fiorentina, se gioca con tranquillità, può andare a Lecce e fare la partita. Con il pareggio con la Cremonese, i giallorossi vorrebbero approfittarne. Non sarà semplice. Mi aspetto una bella partita dei viola.

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Su Piccoli

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Ogni volta che glielo chiedi dice che non è vero che i 27 milioni gli pesano. Le sue chance le ha avute, nonostante avere uno come Kean davanti. L'ho visto spesso fare la scelta sbagliata e quella per me è anche una questione psicologica. La cosa dei soldi l'ha patita. La Fiorentina ha una maglia che pesa e lo stadio si fa sentire. I giudizi e le critiche hanno avuto un peso importante sul suo rendimento stagionale.

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