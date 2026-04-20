La giornalista di Sky, Vanessa Leonardi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina in vista del Lecce. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Leonardi sicura: “Piccoli? Lui dice di no, ma i soldi spesi li ha accusati”
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Leonardi sicura: “Piccoli? Lui dice di no, ma i soldi spesi li ha accusati”
Le parole della giornalista, Vanessa Leonardi, sulla situazione in casa Fiorentina in vista del Lecce e la stagione di Roberto Piccoli
La Fiorentina, se gioca con tranquillità, può andare a Lecce e fare la partita. Con il pareggio con la Cremonese, i giallorossi vorrebbero approfittarne. Non sarà semplice. Mi aspetto una bella partita dei viola.
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Su Piccoli—
Ogni volta che glielo chiedi dice che non è vero che i 27 milioni gli pesano. Le sue chance le ha avute, nonostante avere uno come Kean davanti. L'ho visto spesso fare la scelta sbagliata e quella per me è anche una questione psicologica. La cosa dei soldi l'ha patita. La Fiorentina ha una maglia che pesa e lo stadio si fa sentire. I giudizi e le critiche hanno avuto un peso importante sul suo rendimento stagionale.
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