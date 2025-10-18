Graziani: “Se gioca Kean, Piccoli deluso? L’ex Cagliari se ne faccia una ragione”

Ospite di Rtv38, l'ex gigliato Francesco 'Ciccio' Graziani ha presentato la sfida tra Milan e Fiorentina in ottica viola, soffermandosi poi sull'attacco ed il dualismo Kean-Piccoli:
L'opinione dell'ex attaccante ed allenatore viola
Finalmente torna il campionato, siamo tutti in trepidazione perché la Fiorentina deve tornare a camminare e fare punti. Le prossime tre partite saranno complicate e bisogna tenere botta in vista di quelle successive, visto che poi il calendario sarà più agevole. Kean in campo a Milano? Il miglior medico di sé è lui stesso, se se la sente è giusto che giochi, l'importante è non rischiare inutilmente considerando tutti gli impegni. Lui è un punto di riferimento fondamentale per la squadra. Poi ci sono comunque Dzeko e Piccoli. L'ex Cagliari non deve restarci male se davvero giocasse Kean anche se non al meglio, deve farsene una ragione, lui avrà comunque il suo spazio. Comuzzo? Tornerà ad essere protagonista, ne sono certo, per la Fiorentina è una bella realtà.
