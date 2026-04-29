Ciccio Graziani ha affrontato a 360° tutti i temi di casa Fiorentina. Ecco le parole dell'ex viola al Pentasport di Radio Bruno:
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Graziani: “Paratici alla Roma una stupidaggine. Perderebbe credibilità”
Ciccio Graziani sulla possibilità di vedere Paratici alla Roma, interesse nato con l'addio di Claudio Ranieri
Kean? In un momento delicato come questo, la fisioterapia la puoi organizzare in altri momenti. Poi non posso dirgli nulla, quando è sceso in campo ha sempre dato tutto. Ma in questo momenti devi stare vicino alla squadra, è una mancanza di sensibilità.
Vanoli e Braschi—
Decide Vanoli, magari in questo momento preso dall'adrenalina della partita non se l'è sentita di fare un cambio del genere. Futuro? A me piacerebbe Sarri, ma con lui ti prendi tutte le sue idee di calcio. Grosso? Sta facendo bene, ma bisogna vedere con che materiale lavorerà. Sono allenatori che hanno stagioni altalenanti.
Paratici—
Posso pensare a una stupidaggine del genere? Dal punto di vista dell'immagina una perdita di credibilità enorme. Fare 5 anni di contratto è un'esagerazione.
Harrison e Solomon—
Harrison non mi fa impazzire, deve fare più gol. Ma Solomon va tenuto stretto, visto la sua qualità. Un giocatore intraprendente e imprevedibile
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