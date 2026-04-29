Donatelli difende Vanoli: “Meriterebbe la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro”

"In quel contesto, Paolo Vanoli ha svolto un lavoro di grande valore, arrivando con discrezione in una squadra in evidente difficoltà"

Redazione VN 29 aprile - 13:49

Mario Donatelli, ex dirigente, ha parlato a Radio Sportiva sul futuro di Paolo Vanoli. Ecco la sua opinione sull'ex Torino:

Ormai la meritocrazia sembra diventata sempre più rara. In un momento complicato della stagione, molti erano convinti che la Fiorentina fosse destinata alla retrocessione, anche a seguito della scomparsa del presidente. In quel contesto, Paolo Vanoli ha svolto un lavoro di grande valore, arrivando con discrezione in una squadra in evidente difficoltà e riuscendo a rimetterla in carreggiata non senza fatica.

Paratici —

Un contributo importante è arrivato anche da Fabio Paratici, grazie alla sua esperienza e professionalità. Proprio per quanto dimostrato sul campo, Vanoli meriterebbe una conferma, così come Roberto D'Aversa al Torino. Quando i risultati sono positivi, viene naturale chiedersi perché cambiare.

Vanoli —

È chiaro che la società viola avrà le proprie valutazioni e motivazioni nel caso decidesse di intraprendere una strada diversa. Tuttavia, per quanto espresso durante la stagione, entrambi gli allenatori sembrano aver guadagnato la possibilità di proseguire il loro percorso.