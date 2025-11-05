Le parole dell'ex viola Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno sul momento di crisi della Fiorentina:
Graziani: “Giocatori responsabili. Pensavo che Kean diventasse capocannoniere”
La squadra di quest'anno è più completa e competitiva di quella dell'anno scorso, ma il campo non dice questo. Non si capiscono le cose quando non sei dentro al sistema. Eravamo tutti felici con Pioli. La squadra poteva lottare per il sesto posto, poi ti accorgi di alcune cose. Kean è lo stesso dell'anno scorso e pensavo potesse diventare il capocannoniere senza Retegui. A questa squadra serve uno che dia una scossa dal punto di vista psicologico, un comandante. C'è poi da sperare che questi ragazzi tornino a ritrovare l'autostima e la serenità per salvarci. I giocatori devono assumersi delle responsabilità. Non posso pensare che ci sia superficialità nello spogliatoio. Basterebbero tre o quattro vittorie consecutive per una classifica diversa, basta crederci.
I tifosi che devono fare? Hanno voglia di vedere una squadra lottare per obiettivi importanti. E' normale si arrabbino quando le cose vanno male. Il calcio è fatto di passione. Nonostante tutto le dimostrazioni di rammarico da parte dei tifosi sono state educate.
In quella circostanza Pioli ha risposto bene. E' una frase che riguarda tutti, un invito ai giocatori a confrontarsi con lui. Un allenatore dovrebbe confrontarsi ogni settimana. Se i giocatori parlano di alcune situazioni alla stampa non va bene. Poi decide l'allenatore. Lo spogliatoio è sacro in una squadra. Vorrei capire che rapporto c'è tra i giocatori oggi.
Mi piace. Tra l'altro l'anno scorso mi chiamò chiedendomi di parlare alla squadra in vista del derby contro la Juventus.
