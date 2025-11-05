Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina e idolo dei tifosi, ha parlato del brutto momento della squadra viola. Ecco le sue parole al canale YouTube FantaLab:
Frey sicuro: “Toglierei la fascia a Ranieri. Ecco chi se la meriterebbe”
Noi che abbiamo vissuto Firenze sappiamo che quando le cose vanno bene è una piazza che ti regala tantissimo. Però se le cose vanno male ti toglie tanto. Le pressioni sono molto alte. Penso che dopo Napoli e le due di Roma sia la piazza più calda della Serie A. La Fiorentina deve ripartire, ma non c'è tempo. Ad oggi è ultima in classifica, con una squadra buona. Kean è un calciatore di grande livello, in porta c'è uno dei giocatori più forti d'Europa. C'era un malessere nello spogliatoio, perché le dichiarazioni nei post partita non erano belle. Ranieri merita di essere il capitano? Galloppa se volesse dare un segnale, per vari motivi dovrebbe dare la fascia a De Gea. Grande esperienza internazionale e nelle difficoltà tiene il gruppo unito. E in più è un campione. In ogni caso la toglierei a Ranieri.
