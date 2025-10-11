L'ex viola Ciccio Graziani, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Graziani: “Esonero Pioli? Assolutamente no! Tanti giocatori sottotono”
news viola
Graziani: “Esonero Pioli? Assolutamente no! Tanti giocatori sottotono”
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, sulla situazione in casa viola e il lavoro di Pioli
Pioli non va assolutamente esonerato, io lo difendo. Stefano è bravo, anche se non sta incidendo sul rendimento della squadra. Vedo tanti giocatori in difficoltà e non ne capisco il motivo. Il rendimento attuale della stragrande maggioranza dei calciatori è sottotono. La Fiorentina nei singoli è più forte dello scorso anno, anche se il campo non sta dando la stessa risposta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA