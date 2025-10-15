L'ex giocatore della Fiorentina Francesco "Ciccio" Graziani è intervenuto oggi su Radio Bruno per dare la sua opinione sui gigliati di Stefano Pioli:
Graziani: “Pioli? Vi dico cosa farei fossi in lui. E Dzeko deve intervenire”
"Italia? Non abbiamo i grandi campioni, ma ci sono due attaccanti bravissimi come Kean e Retegui. Pio Esposito è in rampa di lancio, e Scamacca rientrerà a dar man forte. Abbiamo ragazzi di qualità alta, ma mancano i grandi fuori classe del passato".
Pioli—
"Deve essere bravo a capire se i suoi giocatori credono nelle loro possibilità, perché la qualità la Fiorentina ce l'avrebbe anche. Fossi Pioli, ad esempio, andrei dai giocatori a dirgli che hanno valori tecnici importanti e gli chiederei se ne sono convinti. E se rispondessero di no, mi dimetterei".
Dzeko e Gudmundsson—
"Uno come Dzeko, con la sua esperienza, dovrebbe intervenire nello spogliatoio in un momento come questo. Gudmundsson? Pioli deve parlargli e capire insieme a lui come farlo giocare in campo, in che ruolo metterlo, come farlo dialogare meglio coi compagni".
Fagioli, la trequarti viola e Kean—
"Fagioli non può giocare dietro le punte, deve fare la mezzala. Semmai come trequartista potrebbe essere schierato Dzeko. Kean? È il fiore all'occhiello della Fiorentina, sicuramente merita sempre fiducia. Semmai va capito chi mettere accanto a lui. Io metterei Piccoli".
