Graziani: “Commisso uomo fantastico. Bologna? Vi racconto di Gigi Meroni”

Ciccio Graziani, ex attaccante della Firoentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per la scomparsa di Rocco Commisso. Ecco le sue parole:
Per come l'ho conosciuto io, era un uomo fantastico. Mi propose di far parte della sua squadra per le accademy in America. Mi chiedeva sempre di chiamarlo Rocco, ma non ce la facevo, era il presidente della Fiorentina...Aveva tante idee da sviluppare, ma tutto è a naufragato per la salute. Bologna? Quando morì Gigi Meroni, alla vigilia del derby tra Torino e Juventus, i granata giocarono con una grinta diversa e vinsero 4-0. Dipende dalle motivazioni e dai caratteri della squadra, può diventare una forza interiore
