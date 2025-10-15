Il giornalista Filippo Grassia, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa viola. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Grassia: “Fiorentina in crisi, Pioli resta ma serve un cambio di passo a Milano”
news viola
Grassia: “Fiorentina in crisi, Pioli resta ma serve un cambio di passo a Milano”
Grassia ai microfoni del Pentasport: “Pioli al comando, ma la Fiorentina è sotto tono e serve un cambio di identità”
Pioli in bilico? Conoscendo Commisso e Pradé, non credo che ci sia la volontà di esonerare un tecnico con quell'ingaggio; la situazione però è al quanto paradossale. Sarebbe da capire se sul mercato hanno lavorato tutti insieme, mi auguro di si. Io Cataldi e Adli li avrei tenuti, nel centrocampo viola ci sarebbero stai bene e sono stati la fortuna della Fiorentina nelle 8 vittorie consecutive. Il calendario della Fiorentina non è semplice, rischi di uscirne davvero con le ossa rotte. Se volevi cambiare tecnico lo avresti dovuto fare adesso nella sosta. Pioli resterà sulla Fiorentina almeno fino al Bologna, ma è comunque conscio che quanto raggiunto sino ad ora è troppo poco. Forse converrebbe modificare l'identità di questa squadra. Fossero stati solo 2/3 giocatori sotto rendimento sarebbe stato un conto, ma ad ora tutti i giocatori stanno rendendo al 40% delle loro potenzialità. C'è qualcosa che non funziona a livello di gruppo: non a caso in 6 partite ha cambiato 4 moduli. I singoli li hai, ma ti manca la squadra; per uscirne indenni da Milano proverei la difesa a 4, tre centrocampisti e davanti Kean e Piccoli con un giocatore a supporto. Devi cercare di attaccare il Milan rendendo meno fragile la fase difensiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA