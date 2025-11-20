Filippo Grassia, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Grassia: “Con la Juve giocherei 4-3-3. Kean? Spero torni presto a segnare”
news viola
Grassia: “Con la Juve giocherei 4-3-3. Kean? Spero torni presto a segnare”
L'opinione di Filippo Grassia, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, su Fiorentina-Juventus
A centrocampo mancano uomini, non vedo i sostituti di Cataldi e Adli. C'è stata una sopravvalutazione di alcuni elementi della rosa. I giocatori stanno dando il 40% del loro potenziale, alla fine in campo ci vanno loro. Vanoli? Mi aspetto che migliori le prestazioni dei singoli e della fase difensiva. Son stati presi troppi gol, serve più impermeabilità. Forse serve cambiare anche modulo, perché con questo gli avversari ci colpiscono sulle corsie laterali dove facciamo fatica: Spero che Kean torni presto a segnare, accanto a lui vedo bene un'altra punta contro la Juventus. Giocherei con il 4-3-3, almeno tieni. bada anche gli esterni della Juve
© RIPRODUZIONE RISERVATA