Da Torino: “Vlahovic è recuperato. Spalletti ci punta tanto”

Guglielmo Buccheri, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la situazione in casa Juventus. Ecco le sue parole:
Spalletti si è calato totalmente nel mondo Juve. Il contratto è di soli otto mesi, ma si tireranno le somme prima della scadenza. Ovvio che il piazzamento Champions sarà fondamentale, ma l'intenzione societaria sembra quella di voler sposare il progetto insieme. In Nazionale si è scontrato con le difficoltà di non poter lavorare tutti i giorni sui calciatori, infatti il suo lavoro vero è l'allenatore da club. Il contratto di otto mesi è una sfida per lui, deve riuscire a dimostrare di essere quello di Napoli. Vlahovic? Spalletti ci punta tanto. Ha recuperato dall'infortunio, dal punto di vista clinico non ha niente. Non so se verrà preservato per la Champions o meno.
