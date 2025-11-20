Enzo Bucchioni, noto giornalista e nostro opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Bucchioni: “Il Franchi non sia un alibi. La Fiorentina pensi prima a salvarsi”
Il Franchi non deve diventare un'alibi, le colpe sono altre di questo ultimo posto. Ai giocatori andrebbe detto il contrario: "Visto che ci son meno tifosi, date di più in campo". Avete visto l'Atalanta, ha fatto le sue cose migliori della storia con lo stadio in ristrutturazione. Poi Firenze sotto questo punto di vista è straordinaria, il tifo non è mai mancato. Juventus? La Fiorentina deve prendere atto che quest'anno serve salvarsi, non bisogna puntare ad altro. Magari vincere con la Juve, ma serve rivedere una ripartenza graduale, dobbiamo costruirci il percorso. Non chiedere neanche ai migliori allenatori del mondo di fare altro. Diamo tempo a Vanoli di tirarci fuori, le possibilità sono tante, vedendo il valore della rosa. È un allenatore realista e concreto, non ha nascosto nessuna verità ma le ha raccontate davanti a tutti. Non si può vendere fumo adesso, sarà molto difficile e ci vorrà tempo
