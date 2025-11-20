Poesio: “La Fiorentina non è squadra. Vanoli? Il giudice sarà il campo”

Il noto giornalista Ernesto Poesio è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
L'opinione del noto giornalista Ernesto Poesio, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina
Vanoli? Vedremo gli effetti delle sue parole sul campo. Ha preso un approccio molto diverso da Pioli, che aveva cercato di infiammare l'ambiente, calcando un po' troppo la mano. Adesso ci troviamo in una situazione opposta. Genoa? Ho visto una difesa che alza le mano chiedendo un fallo mentre Colombo stava segnando. Ci vuole equilibrio in questo momento, ma nella Fiorentina c'è raramente. Vedo una non squadra, spero che lo diventi già da sabato. Juventus? Di solito nella settimana prima c'erano i tifosi ai campini a guardare l'allenamento, adesso non è più lo stesso. Serve prendere coscienza che le cose che nel calcio cambiano, sicuramente la rivalità con la Juventus rimane forte, soprattutto per i fiorentini. Adesso siamo a pochi giorni dalla partita e non mi sembra che ci sia il sold out. La Fiorentina dovrà prendere qualche punto per iniziare la fuga dall'ultimo posto.
