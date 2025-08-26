Grassia: “C’è il problema Gudmundsson. Non ho capito Pioli a Cagliari”

"Credo che da un lato la decisione dipenda da Comuzzo. Mentre dall'altro c'è la Fiorentina, che a gennaio rifiutò l'offerta del Napoli. Vanno capite le scelte di Pioli, io su Ranieri sono stato d'accordo, ma su Comuzzo meno. Anche perchè Marì non mi ha mai convinto. A centrocampo ci sono troppi giocatori simili, non c'è nessuno che abbia un talento paragonabile ai vari Nico Paz e Sucic per esempio. Nicolussi Caviglia ha un gran piede, anche per i piazzati, è un interno a tutto campo. Poi c'è il problema Gudmundsson, deve giocare molto più avanti, oppure arretrare se gioca in un tridente. Il Cagliari aveva più gamba domenica. Sohm può fare la differenza, ma deve giocare più avanti, con Fagioli dietro."