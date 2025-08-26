Viola News
Grassia: “C’è il problema Gudmundsson. Non ho capito Pioli a Cagliari”

Gudmundsson
Albert Gudmundsson ancora non sta brillando. L'islandese potrebbe essere l'ago della bilancia di Stefano Pioli
Redazione VN

Filippo Grassia al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento in casa Fiorentina:

"Credo che da un lato la decisione dipenda da Comuzzo. Mentre dall'altro c'è la Fiorentina, che a gennaio rifiutò l'offerta del Napoli. Vanno capite le scelte di Pioli, io su Ranieri sono stato d'accordo, ma su Comuzzo meno. Anche perchè Marì non mi ha mai convinto. A centrocampo ci sono troppi giocatori simili, non c'è nessuno che abbia un talento paragonabile ai vari Nico Paz e Sucic per esempio. Nicolussi Caviglia ha un gran piede, anche per i piazzati, è un interno a tutto campo. Poi c'è il problema Gudmundsson, deve giocare molto più avanti, oppure arretrare se gioca in un tridente. Il Cagliari aveva più gamba domenica. Sohm può fare la differenza, ma deve giocare più avanti, con Fagioli dietro."

L'arrivo di Piccoli: "Bisogna vedere anche quanto giocherà Dzeko, 25 milioni mi sono sembrati un po' tanti. Può favorire anche Kean, che può giocare un po' ai margini proprio di Piccoli."

