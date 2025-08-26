Bucciantini: “L’atteggiamento di Kean mi piace. Ecco dove vedo meglio Fagioli”

"L'Al-Hilal è la squadra più europea che c'è in Arabia, fra allenatori e giocatori. L'ipotesi è un po' più suggestiva delle altre, meno esotica. Il campionato è già iniziato, e la Fiorentina si propone di superare i limiti di questi anni, che sta spostando sempre di più. La Fiorentina ha entusiasmo, ma deve aiutare Pioli. La prima di campionato ha raccontato che la squadra deve crescere in qualità nella difesa e nel centrocampo. Una cessione di Comuzzo ti costringerebbe a fare un'altra operazione, e distrarrebbe la società da questo compito. L'ultima settimana di mercato serve per trovare due giocatori che aumentino il tasso tecnico della squadra"