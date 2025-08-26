Marco Bucciantini, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina:
Bucciantini: “L’atteggiamento di Kean mi piace. Ecco dove vedo meglio Fagioli”
"L'Al-Hilal è la squadra più europea che c'è in Arabia, fra allenatori e giocatori. L'ipotesi è un po' più suggestiva delle altre, meno esotica. Il campionato è già iniziato, e la Fiorentina si propone di superare i limiti di questi anni, che sta spostando sempre di più. La Fiorentina ha entusiasmo, ma deve aiutare Pioli. La prima di campionato ha raccontato che la squadra deve crescere in qualità nella difesa e nel centrocampo. Una cessione di Comuzzo ti costringerebbe a fare un'altra operazione, e distrarrebbe la società da questo compito. L'ultima settimana di mercato serve per trovare due giocatori che aumentino il tasso tecnico della squadra"
Il mercato: "Pellegrini è un'operazione complicata, visto il suo ingaggio. A me Nicolussi piace, ha coraggio nella giocata, intensità nel contrasto e non ha paura a progredire con i passaggi. Questo permette a Fagioli di avanzare di più, io credo in lui. Io Fagioli lo vedo mezz'ala. Perdere un centrocampista come Mandragora, che hai costruito a certi livelli, mi sembrerebbe assurdo. Questi giocatori della mediana però devono crescere tutti, come visto a Cagliari. A me l'atteggiamento di Kean è piaciuto, l'ho ritrovato presente. Per me l'attuale pacchetto offensivo attuale è da grande squadra, così si ragiona per migliorare. Due attaccanti di peso e due di raccordo servono a mantenere l'intensità per 100 minuti ogni 3 giorni, questo è da grande squadra"
