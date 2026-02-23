Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Goretti: “Serve equilibrio, qualunque sia il risultato di questa partita”

news viola

Goretti: “Serve equilibrio, qualunque sia il risultato di questa partita”

Goretti
La riflessione del dt viola
Redazione VN

Il direttore tecnico della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato a Dazn prima della partita contro il Pisa:

A Reggio avevo chiesto cose molto semplici, mi sembra che alla lunga ci siamo arrivati. Vanoli si è fatto apprezzare per le sue qualità umane, non era semplice. Serve equilibrio, qualunque sia il risultato di stasera. Il mercato? E' stato un ulteriore passaggio di questo cambiamento, sono arrivati ragazzi in gamba, testa pulita ed energie nuove.

Leggi anche
Fagioli: “Lo staff di Vanoli mi riempie di informazioni, è un ruolo che mi piace”
Piovanelli: “Pisa? Vincere a Firenze addolcirebbe l’amarezza della retrocessione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA