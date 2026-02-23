Il direttore tecnico della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato a Dazn prima della partita contro il Pisa:
Goretti: "Serve equilibrio, qualunque sia il risultato di questa partita"
Goretti: “Serve equilibrio, qualunque sia il risultato di questa partita”
La riflessione del dt viola
A Reggio avevo chiesto cose molto semplici, mi sembra che alla lunga ci siamo arrivati. Vanoli si è fatto apprezzare per le sue qualità umane, non era semplice. Serve equilibrio, qualunque sia il risultato di stasera. Il mercato? E' stato un ulteriore passaggio di questo cambiamento, sono arrivati ragazzi in gamba, testa pulita ed energie nuove.
