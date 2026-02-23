Fagioli: “Lo staff di Vanoli mi riempie di informazioni, è un ruolo che mi piace”

Nicolò Fagioli, centrocampista viola, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Pisa:
Ci sta dando tanto Vanoli, ci prepara al meglio ogni volta. Serve tempo, pazienza, essere sempre al 100%. Mi ha aiutato molto sia in fase difensiva sia in fase di posizionamento. Anche il suo staff mi riempie di informazioni utili, è un ruolo che non ho fatto spesso in carriera ma mi piace. Gol? Sì, bello, ma non importa se li faccio io o altri.
