Gli arbitri si dotano di un sindacato. Ecco l’intervenuto che tutela la categoria

Gli arbitri si sono dotati di un sindacato. Una tutela per tutta la categoria

Redazione VN 23 settembre - 23:17

Negli ultimi anni le polemiche sul contro degli arbitri non mancano. La categoria per tutelarsi e per avere ulteriori certezze, da alcuni mesi ha creato un vero e proprio sindacato, una nuova sezione della Cgil. Durante l'ultima puntata di Trentesimo Minuto, in onda su Italia7, ha parlato Duccio Baglioni, ex vice-presidente dell'AIA. Ecco cosa ha detto proprio su questa iniziativa:

"Il sindacato nasce perchè dal 2021 gli arbitri sono diventati lavoratori sportivi a tutti gli effetti. Quando si entra in un mondo lavorativo, la creazione di un sindacato diventa essenziale. Questo movimento ci sta dando tante soddisfazioni, il mondo arbitrale ha bisogno di tutele. Rimborsi bassi e pagamenti arretrati, che riguarda la categoria fino alla Serie C. Il nostro mondo aveva la necessità di uno strumento di questo tipo. Gli arbitri di oggi certamente non si arricchiscono, la passione non va sfruttata. Dobbiamo tutelare i nostri arbitri, dalla base alla Serie A. Bisogna andare a strutturare anche gli arbitri non di A, ma alla base. I rimborsi sono al minimo storico. Bisogna combatere le violenze, ed i nostri arbitri devono poter andare in campo tranquilli"

Inoltre ha parlato anche Giuseppe Foristo, avvocato ed ex arbitro:

"Noi venivamo da un passato grigio, per il riconoscimento della figura arbitrale nel sistema sportivo. Finalmente è stato riconosciuto lo status di lavoratori sportivi. Questo da la possibilità di far diventare questa passione un lavoro. Abbiamo avuto l'onore di essere invitati alla Camera dei Deputati per portare all'attenzione questo tema. Ci sono stati molti incidenti negli ultimi anni, e questi episodi devono essere trattati come incidenti sul lavoro. Se c'è lavoro c'è diritti, e se c'è lavoro c'è rappresentanza sindacale."