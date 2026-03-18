Filippo Giraldi, ex ds del Nottingham Forest, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina. Le sue parole:
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Giraldi: “L’errore con Gudmundsson è questo. Fiorentina? Serve continuità”
Le parole dell'ex direttore sportivo del Nottingham Forest, Filippo Giraldi, sulla situazione della Fiorentina e Gudmundsson
Crystal Palace non in una grande stagione, ma resta comunque una buona squadra. Affrontarlo in due gare meglio.
Sulla stagione viola—
Io credo che la Fiorentina debba trovare continuità. La partita di Cremona fa testo fino ad un certo punto, perché la Cremonese era una squadra in grande difficoltà. Non è una squadra che ha valori alti. I viola ora hanno partite difficili, ma se le giocherà. Mi sembra un esercizio di fantasia provare a capire cosa potrà fare. Mi auguro che riesca a trovare continuità.
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Su Gudmundsson—
Anche io mi aspettavo di più, forse l'errore è stato considerarlo un 10 di qualità. Mi sembra più un giocatore che abbia lo spunto, non che pensi a servire bene il compagno. Più Solomon ha la qualità di saltare l'uomo. Forse l'islandese è un giocatore che non lega benissimo con i compagni. Non che quando manchi Kean abbia brillato... Rimane ad oggi un incompiuto, ce ne sono tanti di giocatori che fanno fatica quando il livello di squadra si alza.
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