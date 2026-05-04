Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della sfida con la Fiorentina. Ecco le parole dell'allenatore della Roma a Sky Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Gasperini: “Siamo forti! Crediamo alla Champions, poi pensiamo al futuro”
news viola
Gasperini: “Siamo forti! Crediamo alla Champions, poi pensiamo al futuro”
Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della sfida con la Fiorentina. Ecco le parole dell'allenatore della Roma a Sky Sport
Dal girone di ritorno che ho cambiato qualità di gioco in attacco, anche oggi siamo andati in gol in diversi modi. Stiamo attraversando un ottimo momento, ma non possiamo sbagliare nulla per arrivare in Champions League. Io non ho mai mollato, perché ho sempre creduto nelle qualità di questa rosa al completo. Tenere in pungo la squadra? Non ne ho mai avuto bisogno, non ho avuto nessun tipo di problemi. Anzi, in questi giorni ho avuto grandi risposte. Proveremo a raggiungere un traguardo fantastico per noi. L'attacco del prossimo anno? Intanto spero di averli tutti quest'anno. Questi ragazzi sono davvero encomiabili e li vedo ancora più forti. Ci sarà tempo di parlare del prossimo anno, adesso dobbiamo pensare a queste tre partite. Sono dentro al presente, ci sarà il momento giusto per parlare di futuro.
Gasperini a Dazn—
Giochiamo bene, facciamo anche gol di ottima qualità. Sappiamo che dobbiamo giocare le ultime tre partite al massimo per centrare il nostro obiettivo. Pisilli? Molto giovane, non aveva un ruolo definito pur dimostrando doti interessanti. Ha avuto una maturazione tattica importante, ha i mezzi e da dicembre in poi, quando si parlava di prestito o cessione, è stato determinante. Menomale che sono riuscito a trattenerlo. Dybala? I ragazzi meritano il massimo, hanno sentimenti, carattere, qualità, sono un bel gruppo. Purtroppo Paulo è stato tanto tempo fuori, non è ancora lui ma stasera ha messo minuti nelle gambe. Speriamo di rivederlo presto nelle condizioni di gennaio. Sapevamo che per dare una grande soddisfazione alla gente dovevamo andare oltre le potenzialità che ci venivano attribuite e sperare che gli altri non facessero altrettanto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA