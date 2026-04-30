Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galloppa: “La cultura italiana non aiuta i giovani. Viola Park? All’avanguardia”
news viola
Galloppa: “La cultura italiana non aiuta i giovani. Viola Park? All’avanguardia”
Le parole di Daniele Galloppa sulla possibilità di crescita dei giovani in Italia e la struttura del Viola Park
Primo posto? Si sta benissimo, è da inizio anno che lottiamo per stare lì: è il campionato più equilibrato d'Europa. È bello farsi rincorrere più che rincorrere, vorremmo finire lì.
Sul modello di Ndour, la strada estera è da consigliare ai giovani?—
Dire ai ragazzi di andare via dall'Italia non è un messaggio che adesso mi piacerebbe mandare. Come apertura mentale, come cultura qualcosa darebbe vedendo anche la direzione in cui è andato il calcio estero. Sarebbe da consigliare, ma abbiamo bisogno di tenere con noi i ragazzi bravi, spero rimangano qui.
I giovani in Italia—
A livello culturale siamo indietro. Quello che cerchiamo di fare è guardare alla crescita del ragazzo oltre al risultato: deve essere un mantra. I ragazzi devono migliorare, sbagliare, provare. A livello culturale, l'atmosfera che c'è in Italia, il modo in cui viviamo il calcio non aiuta il giovane. A volte vogliamo vedere un giovane, poi sbaglia due partite e lo etichettiamo come "non pronto", non abbiamo la pazienza di aspettarli. È qualcosa di culturale, all'estero sono andati avanti, noi siamo rimasti indietro.
PSG-Bayern—
È stato uno spot meraviglioso, poi noi ci vogliamo mettere la tattica e troviamo dei difetti. Sono due squadre con due filosofie simili che non speculano. A livello tecnico abbiamo visto qualcosa di incredibile tra due squadre che volevano vincere. È stato un elogio all'estetica, alla tecnica. Io andrei in quella direzione, sposterei l'attenzione sul punto di vista tecnico.
Sul Viola Park—
Non ti abitui mai, è un posto incredibile. Siamo su Marte. Ti dà tanto, ma dobbiamo stare dentro all'umiltà, al sacrificio, sapendo che in Italia non esistono posti così e all'estero ce ne sono pochi. Ci aiuta tantissimo, la qualità dei campi, la possibilità dei ragazzi di stare vicino alla Prima Squadra. In questo la Fiorentina è un modello, è all'avanguardia. Basta guardarsi intorno per capire che si è dentro una cartolina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA