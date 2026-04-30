Galbiati: “Viola Park una distrazione, non basta per eccellere”

Magari adesso che ha la testa sgombra, la Fiorentina riuscirà a imporsi all’Olimpico contro la Roma. Gasperini? È il classico tipo che cerca sempre il confronto diretto per stimolarsi. Vanoli ha avuto il merito di individuare la coppia centrale ideale, e poi ci ha pensato De Gea con i suoi interventi a dare una marcia in più ai viola. L'attuale tecnico si sarebbe guadagnato il rinnovo per il lavoro svolto, tuttavia al primo passo falso rischierebbe molto, visto che la piazza è spaccata sul suo conto. A livello societario si è transitati dal controllo assoluto di Barone a una fase di confusione, ma ora l'arrivo di Paratici garantisce competenza. Sta inserendo nell'organigramma professionisti fidati di cui apprezza il metodo, così da avere un controllo diretto e poter agire tempestivamente. È fondamentale circondarsi di persone di comprovata capacità. Il Viola Park è stato un elemento di distrazione: si è creduto che bastasse quello per eccellere, ma resta solo una componente dell'impresa. Un centro sportivo all'avanguardia, da solo, non basta a colmare ogni lacuna