Galli: “Rosa viola costruita per essere protagonisti. Ora Kean con meno compiti”

L'ex portiere viola, Giovanni Galli, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato dei temi più caldi di casa Fiorentina. Le sue parole:
Quella di ieri non è stata una partita esaltante, anche se non era facile vista la trasferta e il loro esordio contro l'Inter. Credo che alla squadra di Pioli sia mancata l'intensità, soprattutto da parte dei centrocampisti. Da Gudmundsson mi aspettavo di più, specialmente in avanti. Le due punte possono essere una soluzione, ma cosa sta succedendo a Kean? Prima pensava a tutto lui lì davanti, con Piccoli al suo fianco è stato costretto a giragli attorno. Dovrà rivedere qualcosa nel suo gioco. Siamo troppo disfattisti, Sohm può fare bene senza compiti tattici importanti. La rosa è costruita per fare una stagione da protagonisti, con un allenatore che è cresciuto tanto. C'è da lavorare e svegliare qualcuno. Serve di più da quelli che valgono tanto.
