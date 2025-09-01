L’analisi: “Gudmundsson l’uomo chiave di Pioli. Progetto affascinante”

Il giornalista di Sky Sport, Daniele Barone, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina dopo la partita di ieri pareggiata contro il Torino. Le sue parole:
L'analisi del giornalista di Sky Sport, Daniele Barone, sulla prova di ieri della Fiorentina contro il Torino e l'importanza di Gudmundsson
Non è stata esaltante ieri, ma nemmeno brutta. Abbiamo visto una squadra in piena fase di crescita. La Fiorentina le sue occasioni le ha avute. È una squadra che sta lavorando: credo che sia abbastanza normale non avere tutte le risposte dopo quattro le partite. L'uomo chiave è Gudmundsson. Ieri ho visto un Pioli che ci ha parlato tanto, prima, durante e dopo. A me due punte così piacciono, molto fisiche. Non mi dispiace, è un progetto affascinante. A me la rosa della Fiorentina non dispiace, per varietà e qualità. L'ultimo giorno è per quelle grandi occasioni last minute, ma che secondo me i viola non devono andare a cercare. O almeno non devono ridursi così a ridosso. Mi terrei i giocatori che ho.
