Cecchi su Kean: “Centravanti stratosferico, ma questo modulo lo penalizza”

Il giornalista Stefano Cecchi, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
La Fiorentina ha un centravanti stratosferico. Non credo che sia del tutto suo l'errore in quella situazione di ieri sul gol sbagliato. Kean vede quella palla e non ragiona, come tutti i centravanti. Israel, in quell'uscita, la tocca quel tanto che basta da spostarla dalla fronte alla nuca. La differenza rispetto allo scorso anno è la fortuna, perché Palladino la stagione passata a Torino giocò una partita peggiore, ma vinse. La Fiorentina non sta giocando per come vorrebbe. Quel centrocampo a due ieri ha fatto fatica. Per crescere la squadra viola ha bisogno del miglior Fagioli. Gudmundsson non è un trequartista, non è un altruista. Deve stare più vicino alla porta, con Kean. Se gli metti davanti due punte è ovvio che vada a fare un gioco da trequartista, andando a sbattere contro quei due. Ha bisogno di libertà. Lo scorso anno esaltavi le qualità di Kean: quanti palloni ti reggeva in avanti? Questo schema rischia di depotenziare un centravanti con le sue caratteristiche. Pioli sta cercando di costruire una squadra che giochi a prescindere dei singoli. Ricordiamoci che stiamo parlando di un calcio d'agosto ancora, nessuna squadra ha certezze. Non ha senso mettere in discussione Pioli ora.
