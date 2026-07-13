Galli: “Paratici si è mosso subito. La Fiorentina ora ha una vera programmazione”

C'è stata una netta inversione di tendenza: se un tempo si attendevano gli ultimi giorni per raccogliere gli esuberi altrui, adesso Paratici si è mosso subito con grande decisione, senza aspettare i favori di nessuno. La proprietà ha lanciato un segnale chiaro: rispetto a un passato fatto di tante parole e pochi fatti, oggi si vede una programmazione reale. Tra i tifosi avverto un bell'entusiasmo, anche se io attenderei la chiusura della sessione prima di rinnovare la tessera. Jimenez? È un profilo di grande energia e temperamento, spinge molto ed è rapido; a livello difensivo mi sembra persino più pronto di Dodo. Non sono certo che possa agire da esterno alto: in quella posizione tornerà a disposizione Parisi e potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo offensivo. Avendo ampi margini di miglioramento vista l'età, farà il suo percorso. De Gea? Questa poteva essere la stagione ideale per lanciare Martinelli, considerando il ciclo di transizione. I colpi messi a segno finora, però, non parlano solo ai tifosi e alle rivali di campionato, ma sono un segnale forte per lo spogliatoio stesso. Una programmazione del genere deve aver convinto anche i pilastri storici del gruppo.