Galli: “Beltran-Gudmundsson? Palladino ha una doppia sofferenza”

Napoli corsaro a Firenze con l'obiettivo di chiudere come campioni d'inverno

Parlando del match di domani ha detto questo: "L'assenza di Kvaratskhelia, è un'assenza pesante. il Napoli, comunque, rimane squadra forte che viene a Firenze per prendersi virtualmente il titolo di "campione d'inverno" visto che l'Atalanta era impegnata in Arabia a giocare la Supercoppa. La Fiorentina, però, ha una squadra che può mettere i partenopei in difficoltà ed ha delle motivazioni importanti. Per me, bisogna ripartire dal gol di Sottil a Torino, emblema del non mollare mai di questa Fiorentina."