Sottil in forma, Beltran centrale, Colpani “tattico”: Gudmundsson ora è un dilemma

Tra i meno brillanti nell'importante pareggio in casa della Juventus che ha chiuso il 2024 della Fiorentina dobbiamo a malincuore annoverare Albert Gudmundsson . L'islandese, la cui prima parte di stagione è stata frustrata da problemi fisici - quello che si è portato dietro dal Genoa prima, quello che ha accusato a Lecce poi - e di natura privata, finora ha mostrato solo a sprazzi le sue enormi qualità, e adesso appare in difficoltà dal punto di vista della condizione e dell'inserimento nei meccanismi di gioco di Palladino. Vediamo in questo articolo il confronto con i suoi concorrenti nella trequarti gigliata, ovvero Beltran, Sottil e Colpani.

L'opportunismo di Beltran

Ormai abbiamo capito che Lucas Beltran non è un centravanti, ma del centravanti ha la capacità di sfruttare ogni minima occasione che gli capita. In questo caso non sotto porta, ma sulla lavagna tattica della Fiorentina. La zolla del numero 10, da metà ottobre in poi, è spesso stata del 9 argentino, che ha interpretato il ruolo con sagacia e molti assist buoni per Kean; tant'è che, quando Gudmundsson è tornato a disposizione, Palladino ha provato a farli coesistere con risultati non così soddisfacenti a Bologna. Eccoli confrontati da Sofascore.