Galli: “Basta giocare da soli, serve essere squadra. Il problema è mentale”

L'ex portiere viola, Giovanni Galli, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta arrivata contro la Roma. Le sue parole:
La Fiorentina sta passando un momento difficile, al di là della fortuna o della sfortuna. Non gira niente. Dentro lo spogliatoio non c'è autostima e la fiducia nel compagno. Si cerca di risolvere i problemi da soli. Questa è una squadra che tante partite le deve vincere senza l'allenatore, perché credo sia forte. Però fa fatica a riconoscersi come tale. Serve una vittoria, varrebbe più di tutto. L'undici titolare mi sembra che ci sia, ma al di là delle idee di Pioli, le situazioni in campo le devono leggere i giocatori. Il gol di ieri è stato un capolavoro di Kean. Il problema non è fisico, ma mentale. L'esempio è Gosens, che sbaglia un gol che lo scorso anno non avrebbe mai sbagliato.
