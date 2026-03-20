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Galbiati: “Kean non può fare quelle scenate. Inter? Vorrei Piccoli titolare”

Galbiati: “Kean non può fare quelle scenate. Inter? Vorrei Piccoli titolare” - immagine 1
Le parole dell'ex calciatore viola, Roberto Galbiati, sulla situazione in casa Fiorentina in vista dell'Inter
Matteo Bardelli Redattore 

L'ex difensore viola, Roberto Galbiati, ha parlato a Lady Radio del momento in casa Fiorentina in vista della gara contro la Fiorentina. Le sue parole:

La Fiorentina è in un buon momento ma non è salva, la cosa migliore sarebbe che arrivasse alle ultime quattro giornate con un buon vantaggio sul terz'ultimo posto, perché il calendario non è affatto semplice.

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Su Piccoli e Kean

—  

Piccoli ha dato un impulso a tutti ieri sera, è in un momento positivo. Quando ho visto Kean titolare ho fatto una battuta dicendo che Vanoli aveva messo le riserve. Scherzi a parte, io domenica vorrei vedere Piccoli dal 1', perché in questo momento sta meglio ed è più utile alla squadra. Kean deve imparare a capire i momenti, non può fare quelle scenate. Solo per quello lo metterei in panchina contro l'Inter.

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