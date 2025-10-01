Galbiati: “Fiorentina di Pioli squadra amorfa. Manca un po’ di carattere”

Intervenuto a Tmw Radio, l'ex viola Roberto Galbiati ha parlato così del momento della squadra di Stefano Pioli: "Forse a questa Fiorentina, che è una buona rosa, manca qualcosa. Manca un po' il carattere, è un po' amorfa e Pioli finché non troverà alcune soluzioni e non tirerà fuori il carattere non andrà da nessuna parte. Questa squadra nelle problematiche non riesce mai a risorgere".