Intervenuto a Tmw Radio, l'ex viola Roberto Galbiati ha parlato così del momento della squadra di Stefano Pioli: "Forse a questa Fiorentina, che è una buona rosa, manca qualcosa. Manca un po' il carattere, è un po' amorfa e Pioli finché non troverà alcune soluzioni e non tirerà fuori il carattere non andrà da nessuna parte. Questa squadra nelle problematiche non riesce mai a risorgere".
Galbiati: "Fiorentina di Pioli squadra amorfa. Manca un po' di carattere"
Poi ha aggiunto: "Servirebbe un giocatore importante come De Gea anche in mezzo al campo, e invece la Fiorentina non ce lo ha uno così. Fagioli? Non può giocare davanti alla difesa, non è un giocatore d'ordine. Da tre settimane c'è Nicolussi Caviglia in quel ruolo, lui deve giocare per forza con due centrocampisti, ma Pioli non lo fa".
