Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati: “Commisso non vuole cambiare, ma mi sembra che qualcosa serva”

news viola

Galbiati: “Commisso non vuole cambiare, ma mi sembra che qualcosa serva”

galbiati
Un passaggio dell'intervento odierno in radio
Redazione VN

L'ex difensore viola Roberto Galbiati è stato ospite in studio a Lady Radio:

Che Commisso abbia parlato è molto importante, magari sarebbe stato bello se si fosse fatto vedere ma non sapendo quali sono le sue condizioni si fa fatica a esprimersi. Alla società è stato imputato di avere pochi elementi al suo interno che siano veri sportivi. In una difficoltà così hai un direttore generale che è qui da otto anni ma non ha esperienza diretta nel calcio e un direttore sportivo alla prima esperienza di questa portata. Un cambio in società forse potrebbe dare una svolta ma mi pare che questo non sia nei piani del presidente.

Leggi anche
Fiorentina-Dinamo Kiev, ore 18:45. Dove vederla in tv e streaming
La Fiorentina oggi su radio e tv locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA