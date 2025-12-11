L'ex difensore viola Roberto Galbiati è stato ospite in studio a Lady Radio:
Galbiati: “Commisso non vuole cambiare, ma mi sembra che qualcosa serva”
Che Commisso abbia parlato è molto importante, magari sarebbe stato bello se si fosse fatto vedere ma non sapendo quali sono le sue condizioni si fa fatica a esprimersi. Alla società è stato imputato di avere pochi elementi al suo interno che siano veri sportivi. In una difficoltà così hai un direttore generale che è qui da otto anni ma non ha esperienza diretta nel calcio e un direttore sportivo alla prima esperienza di questa portata. Un cambio in società forse potrebbe dare una svolta ma mi pare che questo non sia nei piani del presidente.
